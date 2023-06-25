Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по районам на Купянском направлении, где находилось две бригады ВСУ. Об этом заявил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, заявление которого приводит ТАСС.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по 9 районам сосредоточения живой силы, вооружения, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал Зыбинский.

Также за последние 24 часа группировка "Запад" сорвала четыре попытки украинских бойцов сменить подразделения на передовых позициях в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское. Так противник потерял более взвода живой силы.

Зыбинский также сообщил, что во время контрбатарейной борьбы расчёты артиллерийских установок "Мста-С" ликвидировали два украинских миномётных расчёта в районе населённых пунктов Кисловка и Табаевка.