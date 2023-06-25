ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2023, 02:56
224434

Авиация группировки "Запад" нанесла 11 ракетных ударов по двум бригадам ВСУ

Минобороны: Экипажи ударных вертолётов России нанесли удары по двум бригадам ВСУ

Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по районам на Купянском направлении, где находилось две бригады ВСУ. Об этом заявил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, заявление которого приводит ТАСС.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по 9 районам сосредоточения живой силы, вооружения, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал Зыбинский.

Также за последние 24 часа группировка "Запад" сорвала четыре попытки украинских бойцов сменить подразделения на передовых позициях в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское. Так противник потерял более взвода живой силы.

Зыбинский также сообщил, что во время контрбатарейной борьбы расчёты артиллерийских установок "Мста-С" ликвидировали два украинских миномётных расчёта в районе населённых пунктов Кисловка и Табаевка.

Пушилин рассказал об успехах РФ на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об успехах РФ на Краснолиманском направлении

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Южная группировка войск отразила за минувшие сутки девять атак украинских военных на Донецком направлении. В результате были поражены живая сила и военная техника противника.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar