Группировка "Восток" отразила украинские атаки на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Российские войска отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. Противник понёс потери в живой силе и в технике.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе Макаровки", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, в районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления бойцов ВСУ, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап. На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями отражена атака противника, наступавшего в районе населённого пункта Ровнополь. В ходе боестолкновений удалось уничтожить танк и несколько бронемашин, также противник понёс потери в живой силе.

В результате ударов российской артиллерии в районе Новоданиловки удалось уничтожить пикап с боевиками, в районе Малой Токмачки — миномётный расчёт, в районе Белогорья — гаубицу "Мста-Б", а в районе Новосёловки — гаубицу М777 производства США. По словам Чехова, вертолётами армейской авиации уничтожены БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена САУ в районе Каменского. В результате украинские войска отступили на обоих направлениях.