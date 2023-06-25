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Опубликовано 25 июня 2023, 05:29

Группировка "Восток" отразила украинские атаки на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка "Восток" отразила атаки ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. Противник понёс потери в живой силе и в технике.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе Макаровки", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, в районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления бойцов ВСУ, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап. На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями отражена атака противника, наступавшего в районе населённого пункта Ровнополь. В ходе боестолкновений удалось уничтожить танк и несколько бронемашин, также противник понёс потери в живой силе.

Российская армия уничтожила более полусотни бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российская армия уничтожила более полусотни бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате ударов российской артиллерии в районе Новоданиловки удалось уничтожить пикап с боевиками, в районе Малой Токмачки — миномётный расчёт, в районе Белогорья — гаубицу "Мста-Б", а в районе Новосёловки — гаубицу М777 производства США. По словам Чехова, вертолётами армейской авиации уничтожены БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена САУ в районе Каменского. В результате украинские войска отступили на обоих направлениях.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируемая, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Авиация группировки "Запад" нанесла 11 ракетных ударов по двум бригадам ВСУ
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ТАСС

Иван Косицын
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