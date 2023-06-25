Российская армия уничтожила более полусотни бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Более полусотни бойцов ВСУ и семь боевых машин уничтожены российскими военными на участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.

Как напомнил Чехов, при выполнении боевых задач все военнослужащие проявляют мужество и героизм. В этот раз он особенно выделил личную заслугу командира мотострелковой роты бригады группировки, который сумел грамотно организовать оборону и командование составом, чем вдохновлял военных.

"В ходе боя рота капитана уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", — приводит его заявление РИА "Новости".