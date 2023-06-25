ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2023, 04:05

Российская армия уничтожила более полусотни бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Более полусотни бойцов ВСУ и семь боевых машин уничтожены российскими военными на участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.

Как напомнил Чехов, при выполнении боевых задач все военнослужащие проявляют мужество и героизм. В этот раз он особенно выделил личную заслугу командира мотострелковой роты бригады группировки, который сумел грамотно организовать оборону и командование составом, чем вдохновлял военных.

"В ходе боя рота капитана уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", — приводит его заявление РИА "Новости".

Министерство обороны: ВС России отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Министерство обороны: ВС России отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируема, заявил Пушилин.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar