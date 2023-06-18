Министерство обороны: ВС России отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении Южная группировка войск РФ отразила восемь атак украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населённых пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики", — доложил он.

Также авиация РФ нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 129-й бригады теробороны в районах посёлков Новгородское и Победа и города Авдеевки ДНР.