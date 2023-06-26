ВС РФ подавили около 30 позиций артиллеристов и миномётчиков ВСУ

Около 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов ВСУ были подавлены подразделениями группировки войск "Центр". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он уточнил, что речь идёт о Краснолиманском направлении.

"На Краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" при использовании средств артиллерийской разведки вскрыто и подавлено около 30 позиций артиллерии и более 20 расчётов миномётов украинских войск", — сказал Савчук, заявление которого приводит ТАСС.

Савчук также сообщил, что авиация группировки выполнила более 40 вылетов и нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. На Торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ.

"В результате нанесения огневого поражения артиллерией и армейской авиацией группировки "Центр" уничтожены боевые бронированные машины, два пикапа, а также достигнуты значительные потери среди личного состава националистов", — добавил Савчук.