ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2023, 11:41
14153

ВС России уничтожили до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении СВО Вооружённые силы России уничтожили до 130 украинских военных. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо живой силы ВСУ также потеряли и военную технику. Так, удалось уничтожить три БМП, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а ещё две гаубицы Д-30. Кроме того, в плен сдались трое украинских военных.

Ещё за минувшие сутки группировка войск "Центр" пресекла деятельность двух групп диверсантов в Серебрянском лесничестве. Военные отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Кармазиновка и Червоная Диброва ЛНР. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары и поразили подразделения 63-й, 67-й механизированных бригад противника и 15-го полка Нацгвардии Украины. Это произошло в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.

Российская армия уничтожила свыше 170 военных ВСУ на двух направлениях
Российская армия уничтожила свыше 170 военных ВСУ на двух направлениях

Ранее Конашенков доложил о десяти попытках ВСУ атаковать Артёмовск. Российские военные успешно отразили их.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar