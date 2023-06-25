ВС России уничтожили до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении СВО Вооружённые силы России уничтожили до 130 украинских военных. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо живой силы ВСУ также потеряли и военную технику. Так, удалось уничтожить три БМП, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а ещё две гаубицы Д-30. Кроме того, в плен сдались трое украинских военных.

Ещё за минувшие сутки группировка войск "Центр" пресекла деятельность двух групп диверсантов в Серебрянском лесничестве. Военные отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Кармазиновка и Червоная Диброва ЛНР. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары и поразили подразделения 63-й, 67-й механизированных бригад противника и 15-го полка Нацгвардии Украины. Это произошло в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.