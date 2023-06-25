Конашенков доложил о десяти попытках ВСУ атаковать Артёмовск
Минобороны: Российские военные отразили 10 атак ВСУ в районе Артёмовска
Российские военные за сутки успешно отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в районе города Артёмовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника", — доложил он.
По словам Конашенкова, украинские войска пытались нанести удары в районах сёл Орехово-Василевка, Зализнянское и Дубово-Василевка, посёлков Курдюмовка и Ягодное ДНР.
Ранее Лайф писал, что экипажи ударных вертолётов России нанесли 11 ударов по двум бригадам ВСУ. Также за последние 24 часа группировка "Запад" сорвала четыре попытки ВСУ сменить подразделения на передовых позициях.
ТАСС / Андрей Рубцов