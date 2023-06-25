Конашенков доложил о десяти попытках ВСУ атаковать Артёмовск

Российские военные за сутки успешно отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в районе города Артёмовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника", — доложил он.

По словам Конашенкова, украинские войска пытались нанести удары в районах сёл Орехово-Василевка, Зализнянское и Дубово-Василевка, посёлков Курдюмовка и Ягодное ДНР.