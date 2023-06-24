Российская армия уничтожила два склада с топливом ВСУ под Днепропетровском

Российские военные за минувшие сутки уничтожили два склада с топливом украинских военнослужащих в районе Днепропетровска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ. Кроме того, в ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в Хмельницкой области нашим бойцам удалось разгромить склад ВСУ с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.