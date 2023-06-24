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Опубликовано 24 июня 2023, 11:34

Российская армия уничтожила два склада с топливом ВСУ под Днепропетровском

Конашенков: В районе Днепропетровска уничтожены два хранилища с топливом ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили два склада с топливом украинских военнослужащих в районе Днепропетровска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
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Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ. Кроме того, в ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в Хмельницкой области нашим бойцам удалось разгромить склад ВСУ с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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