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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 02:28
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Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений

Минобороны: ВС РФ уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения вражеских бригад

Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили военную технику, а также живую силу противника на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, цель была поражена артиллеристами.

"Вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава", — приводит заявление Савчука РИА "Новости".

С помощью РСЗО "Смерч" на Краснолиманском направлении также было уничтожено две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы ВСУ, а авиация группы нанесла восемь ударов по сосредоточению техники и войск противника.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра. В ведомстве указали, что БМП ВСУ была найдена с помощью разведывательного беспилотника, а разведчики корректировали огонь.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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