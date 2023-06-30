Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений

Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили военную технику, а также живую силу противника на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, цель была поражена артиллеристами.

"Вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава", — приводит заявление Савчука РИА "Новости".

С помощью РСЗО "Смерч" на Краснолиманском направлении также было уничтожено две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы ВСУ, а авиация группы нанесла восемь ударов по сосредоточению техники и войск противника.