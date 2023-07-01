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Опубликовано 1 июля 2023, 10:45

ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"

МО РФ: Нанесён удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"

Российские войска в рамках спецоперации нанесли групповой высокоточный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

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Ранее стало известно, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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