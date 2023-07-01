ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"

Российские войска в рамках спецоперации нанесли групповой высокоточный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.