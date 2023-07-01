ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"
МО РФ: Нанесён удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"
Российские войска в рамках спецоперации нанесли групповой высокоточный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Ранее стало известно, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ