Сальдо рассказал о полной зачистке территории у Антоновского моста от групп ВСУ

В ночь на 1 июля российские военнослужащие уничтожили украинские группировки, которые укрылись под Антоновским мостом. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста", — написал он.

Военнослужащие группировки "Днепр" внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя к противнику со стороны реки на лодках. Уже к 3:00 1 июля были взяты опорный пункт и гостиница, где и находились украинские военные. Сальдо отметил, что в операции приняли участие бойцы отряда "Шторм", 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады.