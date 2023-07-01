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Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 06:06
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Сальдо рассказал о полной зачистке территории у Антоновского моста от групп ВСУ

В ночь на 1 июля российские военнослужащие уничтожили украинские группировки, которые укрылись под Антоновским мостом. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста", — написал он.

Военнослужащие группировки "Днепр" внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя к противнику со стороны реки на лодках. Уже к 3:00 1 июля были взяты опорный пункт и гостиница, где и находились украинские военные. Сальдо отметил, что в операции приняли участие бойцы отряда "Шторм", 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады.

"Всё, никаких "плацдармов" на левом берегу нет", — заявил он.

Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста
Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста

Напомним, 29 июня сообщалось о боях с ВСУ около Антоновского моста в районе города Алёшки Херсонской области. По словам российского офицера, из-за разрушения Каховской ГЭС ВС РФ сняли с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды. Этим воспользовался противник. Десант ВСУ из 30 бойцов пытался высадиться у Антоновского моста на шести лодках, их потопили ВС РФ. Позднее Минобороны показало, как наши военные загоняют противника под мост и уничтожают его.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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