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Опубликовано 30 июня 2023, 10:59
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Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста

Сальдо: ВС РФ уничтожили 30 военных ВСУ у Антоновского моста

В Херсонской области ВС РФ ударили по скоплению ВСУ, чтобы зачистить местность в районе Антоновского моста. В результате атаки уничтожено 30 украинских бойцов. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований. Сегодня нанесён удар: тридцать боевиков убиты, ещё с десяток покалечены", — сообщил он в телеграм-канале.

Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений
Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений

Он указал, что оставшиеся бойцы из украинской группировки сейчас скрываются по обе стороны моста. Сальдо отметил, что по ним работает артиллерия, позже российские военные проведут окончательную зачистку.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста находится под надёжной защитой российских войск. ВС РФ пресекают попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов.

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Telegram / Владимир Сальдо

Илья Суриков
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