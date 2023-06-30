Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста

В Херсонской области ВС РФ ударили по скоплению ВСУ, чтобы зачистить местность в районе Антоновского моста. В результате атаки уничтожено 30 украинских бойцов. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований. Сегодня нанесён удар: тридцать боевиков убиты, ещё с десяток покалечены", — сообщил он в телеграм-канале.

Он указал, что оставшиеся бойцы из украинской группировки сейчас скрываются по обе стороны моста. Сальдо отметил, что по ним работает артиллерия, позже российские военные проведут окончательную зачистку.