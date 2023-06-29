Российские войска выбивают остатки десантных отрядов ВСУ из-под Антоновского моста в районе города Алёшки в Херсонской области. Об этом рассказал начальник штаба полка с позывным Белый, передаёт РИА "Новости".

По его словам, в связи с разрушением Каховской ГЭС российским войскам пришлось снять с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды. Этим воспользовался противник.

"Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки", — уточнил офицер.