Российский офицер сообщил о боях с ВСУ около Антоновского моста
Офицер: ВС РФ уничтожают остатки сил ВСУ, проникшие под Антоновский мост
Российские войска выбивают остатки десантных отрядов ВСУ из-под Антоновского моста в районе города Алёшки в Херсонской области. Об этом рассказал начальник штаба полка с позывным Белый, передаёт РИА "Новости".
По его словам, в связи с разрушением Каховской ГЭС российским войскам пришлось снять с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды. Этим воспользовался противник.
"Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки", — уточнил офицер.
Он полагает, что подобные вылазки украинских военных носят больше политический смысл, нежели военный. Киев пытается таким образом показать своё присутствие на данном направлении. При этом все действия бойцов ВСУ он назвал самоубийственными. В данный момент российские военные наносят огневое поражение противнику и загоняют его под мост.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке. Число погибших достигло 48. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению, к этому могут приступить после завершения СВО на Украине.
ТАСС / Алексей Коновалов