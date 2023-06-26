Выросло число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС
ТАСС: Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 48
Спасатели обнаружили тела ещё двоих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС, сообщили в экстренных службах. Также выросло число пострадавших.
"Общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализировано 126 человек", — рассказали там ТАСС.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению, к этому могут приступить после завершения СВО на Украине. Также он отметил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.
МЧС России / ТАСС