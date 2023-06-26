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26 июня, 06:47

Выросло число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС

ТАСС: Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 48

Спасатели обнаружили тела ещё двоих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС, сообщили в экстренных службах. Также выросло число пострадавших.

"Общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализировано 126 человек", рассказали там ТАСС.

МЧС оценило ущерб от подрыва Киевом Каховской ГЭС в 1,2 млрд рублей

МЧС оценило ущерб от подрыва Киевом Каховской ГЭС в 1,2 млрд рублей

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению, к этому могут приступить после завершения СВО на Украине. Также он отметил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.

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МЧС России / ТАСС

Матвей Константинов
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