Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения ГЭС

Нижнее течение реки Днепр после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".

"Птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут", — объяснил политик.

По его словам, всё выносится в Чёрное море и идёт по течению к Одессе, Румынии и Болгарии, из-за чего там также возможны экологические проблемы, связанные с заражением воды.