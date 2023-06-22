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21 июня, 22:52

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения ГЭС

Нижнее течение реки Днепр после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".

"Птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут", — объяснил политик.

По его словам, всё выносится в Чёрное море и идёт по течению к Одессе, Румынии и Болгарии, из-за чего там также возможны экологические проблемы, связанные с заражением воды.

Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС

Сальдо: Днепр вошёл в берега ниже разрушенной из-за подрыва Каховской ГЭС

Врио губернатора отметил, что на левом берегу идут работы по очистке и санитарной обработке освободившихся от воды территорий, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации проходит слаженно и эффективно.

Лайф напоминает, дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня в результате украинской атаки. После этого начала разливаться вода. В МЧС оценили ущерб от подрыва ГЭС в 1,2 миллиарда рублей. При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что восстановление плотины возможно. Вероятно, это произойдёт уже после окончания спецоперации.

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Кадр видео МЧС России

Лариса Сафронова
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