Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: До 60 военных ВСУ уничтожено на Херсонском направлении
До 60 военных и три артиллерийские системы М777 американского производства потеряла украинская армия на Херсонском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", — перечислил он.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста.
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