Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении

До 60 военных и три артиллерийские системы М777 американского производства потеряла украинская армия на Херсонском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", — перечислил он.