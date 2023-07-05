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Опубликовано 5 июля 2023, 11:22

Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: До 60 военных ВСУ уничтожено на Херсонском направлении

До 60 военных и три артиллерийские системы М777 американского производства потеряла украинская армия на Херсонском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", перечислил он.

ВСУ потеряли 290 солдат за сутки в ходе контрнаступления на Донецком фронте
ВСУ потеряли 290 солдат за сутки в ходе контрнаступления на Донецком фронте

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста.

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Getty Images / Ercin Erturk

Марина Калегина
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