ВСУ потеряли 290 солдат за сутки в ходе контрнаступления на Донецком фронте
Российские военные за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка российских войск успешно пресекла за сутки десять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника", — отметил он.
Противник, по словам Конашенкова, лишился до 290 украинских солдат убитыми и ранеными, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, пары пикапов, установки "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также польского комплекса Krab. Кроме того, в районе Выемки в ДНР российские войска нанесли удар по складу боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста.
Vk / Минобороны России