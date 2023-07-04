ВСУ потеряли 290 солдат за сутки в ходе контрнаступления на Донецком фронте

Южная группировка российских войск успешно пресекла за сутки десять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника", — отметил он.

Противник, по словам Конашенкова, лишился до 290 украинских солдат убитыми и ранеными, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, пары пикапов, установки "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также польского комплекса Krab. Кроме того, в районе Выемки в ДНР российские войска нанесли удар по складу боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.