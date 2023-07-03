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Опубликовано 3 июля 2023, 12:38

Раскрыты потери ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Украинские войска потеряли за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях до 190 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВСУ лишились двух танков, семи боевых бронированных машин, включая БМП Bradley производства США, двух артиллерийских систем M777, двух гаубиц "Мста-Б", гаубиц Д-20 и Д-30, четырёх автомобилей.

На Южно-Донецком направлении Восточная группировка ВС РФ отразила три атаки противника в районе посёлков Урожайное и Николаевское, а также села Макаровка. Кроме того, близ Урожайного и села Работино Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. А в районе села Марфополь уничтожена украинская ДРГ.

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Ранее сообщалось, что украинский самолёт Су-27 сбит над Херсонской областью. Та же участь постигла 14 дронов ВСУ.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images

Никита Никонов
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