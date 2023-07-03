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Опубликовано 3 июля 2023, 12:28

Российские военные нанесли удар по пункту управления бригады ВСУ в Донбассе

Конашенков: ВС РФ поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ

Российские войска поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков на ежедневном брифинге.

Кроме того, авиация, Ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, военную технику и живую силу противника в 118 районах.

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Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превышают 20 тысяч военных. Никаких достижений в ходе распиаренной контратаки у украинской армии нет, подчеркнул глава региона.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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