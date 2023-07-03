Российские военные нанесли удар по пункту управления бригады ВСУ в Донбассе
Конашенков: ВС РФ поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ
Российские войска поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков на ежедневном брифинге.
Кроме того, авиация, Ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, военную технику и живую силу противника в 118 районах.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превышают 20 тысяч военных. Никаких достижений в ходе распиаренной контратаки у украинской армии нет, подчеркнул глава региона.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ