Украинская армия с начала контрнаступления в первых числах июня лишилась более 20 тысяч военнослужащих. Предварительные подсчёты привёл в своём телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Обстановка на Ореховском направлении остаётся напряжённой, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчётам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава", — уточнил глава региона.

По словам Балицкого, достижений в ходе распиаренной контратаки у ВСУ нет. Киев пытается получить хоть какую-то маленькую победу для отчёта перед Западом, не жалея своих бойцов, заявил он. Глава Запорожья отметил, что Украина несёт "поражающие потери" в ходе "имитации боевых действий". Он подчеркнул, что российская оборона очень сильна.