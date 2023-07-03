Потери ВСУ за время контрнаступления оценили в 20 тысяч бойцов
Балицкий: ВСУ с начала контрнаступления лишились более 20 тысяч бойцов
Украинская армия с начала контрнаступления в первых числах июня лишилась более 20 тысяч военнослужащих. Предварительные подсчёты привёл в своём телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
"Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Обстановка на Ореховском направлении остаётся напряжённой, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчётам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава", — уточнил глава региона.
По словам Балицкого, достижений в ходе распиаренной контратаки у ВСУ нет. Киев пытается получить хоть какую-то маленькую победу для отчёта перед Западом, не жалея своих бойцов, заявил он. Глава Запорожья отметил, что Украина несёт "поражающие потери" в ходе "имитации боевых действий". Он подчеркнул, что российская оборона очень сильна.
"Наши военнослужащие не просто держат оборону, они разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность ДРГ", — добавил Балицкий.
Украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них ВСУ потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo