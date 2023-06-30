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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 19:42
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В США признали, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

Глава комитета начштабов Милли: Наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

Вопреки хвастовству киевских властей о прекрасной подготовке солдат ВСУ и оснащённости армии, украинское контрнаступление идёт гораздо медленнее, чем ожидалось. Этот факт признал глава Комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Это [контрнаступление ВСУ] происходит медленней, чем люди предсказывали", — сообщил он журналистам.

Милли также рассказал, что ежедневно получает информацию о ходе украинского наступления. Исходя из них, он сделал вывод, что процесс продвижения ВСУ будет "очень долгим и сложным".

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Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского высмеяли за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По мнению общественности, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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