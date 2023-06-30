Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении
WP: Залужного бесят комментарии о медленном наступлении ВСУ
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный призвал Запад оказать Киеву очередную военную поддержку, чтобы контрнаступление продвигалось быстрее. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post. Генерал также признался, что его бесят комментарии о медленном наступлении.
"Поэтому меня бесит, сказал Залужный, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось", — говорится в статье.
Издание уточняет, что генерал имеет в виду комментарии западной элиты и военных аналитиков. Но военный конфликт на Украине — это не шоу, подчеркнул Залужный, на которое люди делают ставки. Кроме того, по его словам, ВСУ "без полного снабжения" осуществить контрнаступление и вовсе не получится.
"Но планы [в рамках наступления] выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", — цитирует газета Залужного.
По его словам, ускорить наступление можно, если дать ВСУ больше оружия и истребители F-16. Так, заявил Залужный, без еженедельных поставок 100 тысяч снарядов "погибнет одна тысяча человек". Генерал подчеркнул, что НАТО без превосходства в воздухе подобные операции и вовсе не начало бы.
Ранее Лайф писал, что 8 июня в ходе украинского контрнаступления ВСУ понесли первые серьёзные потери на минных полях. Тогда сообщалось, что подорвались четыре танка и установка разминирования противника. Позднее стало известно о катастрофических потерях Киева там.
ТАСС / AP