ВСУ в ходе попытки преодолеть минные поля на юге Украины 8 июня понесли ещё большие потери, чем предполагалось изначально. Это были для Киева катастрофические последствия контрнаступления, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали... Недавно аналитики подсчитали ещё больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 [Bradley] 47-й бригады", — отмечает журналист.

В течение двух недель после этой попытки преодолеть минные заграждения аналитики изучили видео с дронов, они постоянно обновляли перечень потерянной военной техники. В результате были обнаружены подбитые 17 танков М2, четыре Leopard 2A6, три Leopard 2R и одна машина для разминирования Wisent, пишет Экс.

По словам обозревателя, уничтожение одного Wisent не проблема для Киева, ведь у ВСУ их десятки, чего не скажешь о других боевых машинах. Так, у Украины всего сотня американских БМП Bradley и Leopard 2A6, а также шесть Leopard 2R. ВСУ потеряли большую часть предоставленной техники, и тогда Вашингтон заявил о готовности поставить Киеву ещё Bradley, но с условием, чтобы ЕС скинулся на танки Leopard для передачи Незалежной.

"За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R... Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии", — подчеркнул Экс.