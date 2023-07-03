Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ
Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 тысячи единиц вооружения
Украинская армия с начала своего расхваленного контрнаступления 4 июня потеряла порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения на всех участках фронта. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.
"Наши ВС продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. <…> Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения", — доложил глава российского Минобороны РФ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них ВСУ потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.
Getty Images / Wojciech Grzedzinski