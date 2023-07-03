Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ

Украинская армия с начала своего расхваленного контрнаступления 4 июня потеряла порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения на всех участках фронта. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.