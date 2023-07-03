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Опубликовано 3 июля 2023, 10:02

Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ

Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 тысячи единиц вооружения

Украинская армия с начала своего расхваленного контрнаступления 4 июня потеряла порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения на всех участках фронта. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

"Наши ВС продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. <…> Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения", — доложил глава российского Минобороны РФ.

Шойгу объяснил, почему западная техника не проблема для Российской армии
Шойгу объяснил, почему западная техника не проблема для Российской армии

Украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них ВСУ потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Андрей Бражников
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