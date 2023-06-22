Шойгу объяснил, почему западная техника не проблема для Российской армии

Большая часть западной техники, которую поставляют украинской армии, относится к вооружению прошлого поколения и не является серьёзной угрозой для ВС РФ. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу в четверг на совещании президента России с членами Совбеза.

"Подавляющее число машин — прошлого поколения. Мы не видим здесь каких-либо угроз", — сообщил Шойгу.

Он также отметил, что дальнейшие поставки западного вооружения не смогут существенно повлиять на ведение боевых действий.