Российские военные уничтожили десант ВСУ при попытке форсировать Днепр
ВСУ предприняли новую попытку форсировать Днепр и потеряли более 30 бойцов
Украинская армия предприняла новую попытку форсировать Днепр. Операция обернулась для ВСУ потерей более 30 бойцов, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Данные есть по потерям противника: это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько орудий и самоходных орудий <…> и, конечно же, большое количество лодок, лодок всё больше и больше уже лежит на дне Днепра", — уточнил глава региона.
А в ночь на 1 июля российские военнослужащие уничтожили украинских бойцов, которые укрылись под Антоновским мостом. Военнослужащие группировки "Днепр" внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя к противнику со стороны реки на лодках. Уже к 3:00 1 июля были взяты опорный пункт и гостиница, где и находились украинские военные.
ТАСС / Коновалов Алексей