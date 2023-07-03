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Опубликовано 3 июля 2023, 11:49

Российские военные уничтожили десант ВСУ при попытке форсировать Днепр

ВСУ предприняли новую попытку форсировать Днепр и потеряли более 30 бойцов

Украинская армия предприняла новую попытку форсировать Днепр. Операция обернулась для ВСУ потерей более 30 бойцов, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Данные есть по потерям противника: это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько орудий и самоходных орудий <…> и, конечно же, большое количество лодок, лодок всё больше и больше уже лежит на дне Днепра", — уточнил глава региона.

Минобороны показало, как российские военные загоняют ВСУ под Антоновский мост
Минобороны показало, как российские военные загоняют ВСУ под Антоновский мост

А в ночь на 1 июля российские военнослужащие уничтожили украинских бойцов, которые укрылись под Антоновским мостом. Военнослужащие группировки "Днепр" внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя к противнику со стороны реки на лодках. Уже к 3:00 1 июля были взяты опорный пункт и гостиница, где и находились украинские военные.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Андрей Бражников
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