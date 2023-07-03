Российские военные уничтожили десант ВСУ при попытке форсировать Днепр

Украинская армия предприняла новую попытку форсировать Днепр. Операция обернулась для ВСУ потерей более 30 бойцов, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Данные есть по потерям противника: это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько орудий и самоходных орудий <…> и, конечно же, большое количество лодок, лодок всё больше и больше уже лежит на дне Днепра", — уточнил глава региона.