Украинский самолёт Су-27 сбит над Херсонской областью
Украинский самолёт Су-27. Обложка © Shutterstock
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский самолёт Су-27 над Херсонской областью, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами ПВО в районе населённого пункта Каменка Херсонской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", — рассказал офицер на брифинге.
Та же участь постигла 14 украинских дронов в районах населённых пунктов Нововодяное ЛНР, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино ДНР, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ. По его словам, ВСУ с 4 июня потеряли 2,5 тысячи единиц различного вооружения на всех участках фронта.