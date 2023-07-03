Украинский самолёт Су-27 сбит над Херсонской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский самолёт Су-27 над Херсонской областью, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Каменка Херсонской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", — рассказал офицер на брифинге.

Та же участь постигла 14 украинских дронов в районах населённых пунктов Нововодяное ЛНР, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино ДНР, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области.