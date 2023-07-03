Шойгу: ПВО России за месяц перехватила 158 снарядов HIMARS и 25 Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за месяц 158 снарядов американской системы HIMARS и 25 ракет Storm Shadow, запущенных украинскими военными. Такие данные привёл министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"За прошедший месяц российскими подразделениями войск ПВО перехвачены 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", — перечислил он.