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Опубликовано 3 июля 2023, 10:10

Шойгу: ПВО России за месяц перехватила 158 снарядов HIMARS и 25 Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за месяц 158 снарядов американской системы HIMARS и 25 ракет Storm Shadow, запущенных украинскими военными. Такие данные привёл министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"За прошедший месяц российскими подразделениями войск ПВО перехвачены 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", — перечислил он.

Шойгу: Киев требует от ВСУ продолжения наступления, не считаясь с потерями
Шойгу: Киев требует от ВСУ продолжения наступления, не считаясь с потерями

Также Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ. По его словам, ВСУ с 4 июня потеряли порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения на всех участках фронта.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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