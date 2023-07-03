Шойгу: Киев требует от ВСУ продолжения наступления, не считаясь с потерями
Власти Украины по настоянию стран Запада требуют от командования ВСУ продолжения наступления, при этом они не считаются с потерями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", — заявил глава Минобороны на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Шойгу указал, что украинское руководство пытается компенсировать свои неудачи на фронте, обстреливая гражданские объекты. Таким образом оно стремится получить пропагандистский эффект. Однако благодаря профессиональным действиям российских военных потери среди мирного населения минимальны, подчеркнул Шойгу.
Ранее были названы возможные сроки завершения украинского контрнаступления. По словам политолога Юрия Светова, оно может продлиться до осени. При этом эксперт считает, что Запад может ослабить поддержку Киева.
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