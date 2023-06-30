Названы возможные сроки завершения украинского контрнаступления
Политолог Светов: Контрнаступление ВСУ может продлиться до осени
Политолог Юрий Светов заявил о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться до осени. При этом он считает, что Запад может ослабить поддержку Киева.
"Я думаю, что вся эта история с контрнаступлением будет длиться до осени. Конечно, есть мнение, что провал контрнаступления приведёт к снижению поддержки Украины Западом", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
При этом эксперт добавил, что на грядущем саммите НАТО Киеву могут дать двусторонние гарантии со стороны США, Великобритании, Франции и Германии.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил: Киев хоть и хочет ускорить своё контрнаступление, но так бывает только в сказках.
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