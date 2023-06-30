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Опубликовано 30 июня 2023, 12:33
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Названы возможные сроки завершения украинского контрнаступления

Политолог Светов: Контрнаступление ВСУ может продлиться до осени

Политолог Юрий Светов заявил о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться до осени. При этом он считает, что Запад может ослабить поддержку Киева.

"Я думаю, что вся эта история с контрнаступлением будет длиться до осени. Конечно, есть мнение, что провал контрнаступления приведёт к снижению поддержки Украины Западом", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом эксперт добавил, что на грядущем саммите НАТО Киеву могут дать двусторонние гарантии со стороны США, Великобритании, Франции и Германии.

Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении
Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил: Киев хоть и хочет ускорить своё контрнаступление, но так бывает только в сказках.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Илья Суриков
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