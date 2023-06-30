Названы возможные сроки завершения украинского контрнаступления

Политолог Юрий Светов заявил о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться до осени. При этом он считает, что Запад может ослабить поддержку Киева.

"Я думаю, что вся эта история с контрнаступлением будет длиться до осени. Конечно, есть мнение, что провал контрнаступления приведёт к снижению поддержки Украины Западом", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом эксперт добавил, что на грядущем саммите НАТО Киеву могут дать двусторонние гарантии со стороны США, Великобритании, Франции и Германии.