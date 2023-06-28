Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, как бы Киев ни хотел ускорить своё контрнаступление, так бывает только в сказках.

"Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжёлая работа каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.