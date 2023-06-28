Глава СНБО Украины признал фиаско с контрнаступлением ВСУ
Секретарь СНБО Украины Данилов: Быстрое контрнаступление бывает только в сказках
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, как бы Киев ни хотел ускорить своё контрнаступление, так бывает только в сказках.
"Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжёлая работа каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что украинское контрнаступление началось 4 июня и российские бойцы успешно его отражают. Провал атаки ВСУ российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. По данным на 22 июня, потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления составили более 13 тысяч человек. Также ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. А глава Минобороны Украины Алексей Резников пригрозил, что "главные события" ещё впереди.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency