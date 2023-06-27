Путин привёл уточнённые данные о потерях ВСУ в технике при контрнаступлении

Украинская армия лишилась за весь период своего контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

"Сейчас только дали мне уточнённые сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780", — отметил глава государства.

Президент добавил, что на основном для Киева Ореховском направлении украинские бойцы потеряли 280 единиц техники всего лишь за последнюю неделю. В том числе речь идёт о 41 танке и 102 бронемашинах противника.