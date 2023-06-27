Путин привёл уточнённые данные о потерях ВСУ в технике при контрнаступлении
Путин: ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин после начала контрнаступления
Украинская армия лишилась за весь период своего контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.
"Сейчас только дали мне уточнённые сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780", — отметил глава государства.
Президент добавил, что на основном для Киева Ореховском направлении украинские бойцы потеряли 280 единиц техники всего лишь за последнюю неделю. В том числе речь идёт о 41 танке и 102 бронемашинах противника.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления в июне составили более 13 тысяч человек.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo