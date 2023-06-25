Российский лидер Владимир Путин заявил, что круглыми сутками держит на контроле положение дел в ходе спецоперации на Украине. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание ходу СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Первостепенное внимание [СВО] уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Ещё есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждаем вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса и с применением производимых ими вооружений", — отметил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике страны.