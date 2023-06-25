Путин рассказал, что уделяет СВО первостепенное внимание
Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание ходу спецоперации
Российский лидер Владимир Путин заявил, что круглыми сутками держит на контроле положение дел в ходе спецоперации на Украине. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание ходу СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Первостепенное внимание [СВО] уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Ещё есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждаем вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса и с применением производимых ими вооружений", — отметил президент.
При этом глава государства подчеркнул, что усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике страны.
Ранее Путин заявил, что украинская армия всё ещё не исчерпала свои резервы, поэтому командованию российских войск важно исходить из реалий при построении боевых задач. Глава государства отметил, что ВСУ ещё не задействовали ряд стратегических резервов.
Telegram / Кремль. Новости