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Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 09:05
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Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации

Президент Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев

Многие раненые военнослужащие возвращаются в зону СВО по своему желанию. Об этом в ходе закрытой части общения с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что некоторых бойцов ему даже лично приходится просить отправиться домой. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью беседы опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев. Видео © t.me / zarubinreporter

"Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? — "Вернусь в зону СВО, к своим товарищам". Практически все!" — сказал глава государства.

В пример Путин привел трёх братьев, которые воюют на Запорожском направлении.

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"Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — добавил Путин.

Ранее Лайф писал, что российские врачи спасли участника специальной военной операции, который попал под массированный обстрел американскими РСЗО HIMARS. Хирурги провели ювелирную работу: из сердца военного достали два вражеских осколка.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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