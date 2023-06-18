Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации
Президент Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев
Многие раненые военнослужащие возвращаются в зону СВО по своему желанию. Об этом в ходе закрытой части общения с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что некоторых бойцов ему даже лично приходится просить отправиться домой. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью беседы опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев. Видео © t.me / zarubinreporter
"Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? — "Вернусь в зону СВО, к своим товарищам". Практически все!" — сказал глава государства.
В пример Путин привел трёх братьев, которые воюют на Запорожском направлении.
"Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — добавил Путин.
Ранее Лайф писал, что российские врачи спасли участника специальной военной операции, который попал под массированный обстрел американскими РСЗО HIMARS. Хирурги провели ювелирную работу: из сердца военного достали два вражеских осколка.
ТАСС / Гавриил Григоров