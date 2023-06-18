Военные хирурги извлекли осколки из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS

Российские врачи спасли участника специальной военной операции, который попал под массированный обстрел американскими HIMARS. Хирурги провели ювелирную работу: из сердца военного достали два вражеских осколка, сообщает телеканал "Звезда".

Кроме осколков в сердце боец получил ранения головы, брюшной полости и перелом бедра. Как рассказал военный хирург Руслан, у него диагностировали развитие тяжёлого осложнения — гемоперикарда, когда кровь, излившаяся в сердечную сорочку, сдавливает сердце и мешает ему работать.

Врачам удалось провести сложнейшую работу и изъять из сердца бойца осколки из сердца, а части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как напоминает телеканал, спасать военных удаётся благодаря отлаженной системе эвакуации, распределения по госпиталям, а также системе очередности операций и комплекса уже реабилитационных процедур. В День медицинского работника рассказываем об отважности российских врачей, которые спасают жизни бойцам, порой под обстрелами и в сложнейших условиях.