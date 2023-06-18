Военные хирурги извлекли осколки из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS
Хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS
Российские врачи спасли участника специальной военной операции, который попал под массированный обстрел американскими HIMARS. Хирурги провели ювелирную работу: из сердца военного достали два вражеских осколка, сообщает телеканал "Звезда".
Кроме осколков в сердце боец получил ранения головы, брюшной полости и перелом бедра. Как рассказал военный хирург Руслан, у него диагностировали развитие тяжёлого осложнения — гемоперикарда, когда кровь, излившаяся в сердечную сорочку, сдавливает сердце и мешает ему работать.
Врачам удалось провести сложнейшую работу и изъять из сердца бойца осколки из сердца, а части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как напоминает телеканал, спасать военных удаётся благодаря отлаженной системе эвакуации, распределения по госпиталям, а также системе очередности операций и комплекса уже реабилитационных процедур. В День медицинского работника рассказываем об отважности российских врачей, которые спасают жизни бойцам, порой под обстрелами и в сложнейших условиях.
Сегодня глава государства Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днём медицинского работника. Особые слова благодарности Путин выразил врачам, которые участвуют в специальной военной операции.
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