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17 июня, 21:06

Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Глава государства Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днём медицинского работника. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днём медицинского работника. Видео © Пресс-служба Кремля / LIFE

"Высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что во многом от медицинских работников зависит сохранение здоровья и жизни людей, поэтому знания, навыки и компетенции врачей крайне важны. Внимание российский лидер обратил и на сердечное и внимательное отношение докторов к пациентам, а также на стремление обладать высокими технологиями и методами лечения.

Президент поздравил всех медицинских работников, которые трудятся в федеральных и региональных медицинских учреждениях, районных и городских больницах, а также в сельских фельдшерско-аккушерских пунктах. Всех тех, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС. Особые слова благодарности Путин выразил врачам, которые участвуют в специальной военной операции.

"Ещё раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего", — подчеркнул Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах Российской Федерации. До этого медики проверили здоровье и состояние 300 тысяч детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распорядившись об этом, глава государства посетовал, что многие ребята годами "не учились толком" и не получали медицинскую помощь.

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LIFE

Оксана Попова
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