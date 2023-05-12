Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн
Медикам, приезжающим работать в военные гарнизоны, с 2024 года будут выплачивать разовые пособия до двух миллионов рублей. Такое постановление подписал в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.
Как следует из материалов на сайте кабмина, размер выплат будет зависеть от местоположения воинских частей и квалификации медицинских работников. К примеру, для врачей, приехавших на работу в воинские части вне населённых пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера или Арктической зоны РФ, выплата составит два миллиона рублей, а для медсестёр и фельдшеров — один миллион.
Ранее Лайф писал, что российские больницы и поликлиники ждут нововведения: часть медицинских задач могут распределить между персоналом, в частности передать некоторые врачебные обязанности медсёстрам.
Кстати, сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Он приурочен ко дню рождения основоположницы современного сестринского дела англичанки Флоренс Найтингейл. Она совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья общества. Её последовательницы в белых халатах по сей день сохраняют здоровье и поддерживают качество жизни пациентов по всему миру.
Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин