Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн

Медикам, приезжающим работать в военные гарнизоны, с 2024 года будут выплачивать разовые пособия до двух миллионов рублей. Такое постановление подписал в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из материалов на сайте кабмина, размер выплат будет зависеть от местоположения воинских частей и квалификации медицинских работников. К примеру, для врачей, приехавших на работу в воинские части вне населённых пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера или Арктической зоны РФ, выплата составит два миллиона рублей, а для медсестёр и фельдшеров — один миллион.

Ранее Лайф писал, что российские больницы и поликлиники ждут нововведения: часть медицинских задач могут распределить между персоналом, в частности передать некоторые врачебные обязанности медсёстрам.