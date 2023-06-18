Путин рассказал, где находится Залужный

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства заявил на встрече с военкорами.

"Вы у него спросите, где он. Но для этого перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться", — сказал Путин на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.