Путин рассказал, где находится Залужный
Путин заявил, что главком ВСУ Залужный может быть за границей Украины
Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства заявил на встрече с военкорами.
Президент России Владимир Путин заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Вы у него спросите, где он. Но для этого перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться", — сказал Путин на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Напомним, что главком ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. В Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу. Российские СМИ писали, что Залужный получил серьёзное ранение в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. Через некоторое время видео с ним опубликовал украинский блогер Анатолий Штефан. В конце мая МВД РФ объявило Залужного в розыск, а пресс-служба главкома заявила о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об ещё одной беседе сообщалось на этой неделе.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow