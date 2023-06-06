Зеленский впервые опубликовал фото с Залужным после его загадочного исчезновения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на фото с экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Снимок опубликован в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский опубликовал фото с Залужным на заседании (четвёртый по правую руку от президента). Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Он провёл заседание во вторник. На фото видно Залужного, а вот глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отсутствовал. В стране начала распространяться новость о его гибели, но в Центре противодействия дезинформации выступили с опровержением.