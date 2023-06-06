Зеленский впервые опубликовал фото с Залужным после его загадочного исчезновения
Зеленский опубликовал фото с Залужным на заседании по Каховской ГЭС
Зеленский опубликовал фото с Залужным на заседании (четвёртый по правую руку от президента). Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на фото с экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Снимок опубликован в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский опубликовал фото с Залужным на заседании (четвёртый по правую руку от президента). Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Он провёл заседание во вторник. На фото видно Залужного, а вот глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отсутствовал. В стране начала распространяться новость о его гибели, но в Центре противодействия дезинформации выступили с опровержением.
Напомним, что главком ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. В Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу. Российские СМИ писали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. Через некоторое время видео с ним опубликовал украинский блогер Анатолий Штефан. В конце мая МВД РФ объявило Залужного в розыск. Недавно пресс-служба главкома сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.