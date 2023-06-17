Кто следующий после Буданова: почему на Западе мечтают устранить верхушку Незалежной Что известно о ранении главы украинской разведки, почему Киев опровергает эту информацию, кто следующий в списке исчезающих чиновников Украины? 27320 27320 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency

Список киевских чиновников, которые постепенно сходят с линии огня, похоже, начал действовать на Украине в конце весны после атаки на российские регионы и Кремль. Сначала подтвердились слухи о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем с радаров исчез начальник военной разведки Кирилл Буданов, а западные журналисты уже не только замечают проблемы со здоровьем главы Незалежной Владимира Зеленского, но и прогнозируют аналогичный сценарий.

Что известно о Кирилле Буданове

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Gian Marco Benedetto

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара армии РФ по зданию ГУР Украины. После ранения чиновника вывезли вертолётом на военную базу в польский Жешув. А затем он был эвакуирован в Германию. Данные о перелёте американского борта обнаружены на сервисе Flightradar. Сейчас Буданов в тяжёлом состоянии в госпитале Берлина, сообщают СМИ со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Украине невыгодно подтверждать гибель и ликвидацию своих чиновников, раненных в результате ракетных ударов армии РФ по военным объектам киевского режима. Поэтому сразу после появления этой новости представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что Буданов якобы здоров и продолжает работать. Поддержало коллег из Киева и правительство ФРГ, опровергнув сообщения российских СМИ.

Что совершенно не вяжется с событиями, предшествовавшими обстрелу 29 мая. Стоит вспомнить о провокационном характере заявлений главы украинской разведки в последние месяцы. Он обещал восстановить контроль Украины над Крымом уже этой весной, призывал "убивать русских по всему миру", признавался в организации покушений на известных россиян, открыто поддерживавших цели и задачи СВО.

Эксперты полагают, что подобную не свойственную специалисту его профиля риторику начальник разведки делал ради политических амбиций, рассчитывая получить другой пост. Также ГУР Украины брал на себя ответственность за организацию большого числа диверсий и терактов на территории России.

Акцент на здоровье Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Следующим кандидатом на встречу с ракетой возмездия комментаторы новостей в Сети называют советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что существует лишь один план — "максимально жёсткое продвижение вперёд с максимальным убийством россиян на этом маршруте".

Западные СМИ тоже торопятся внести условные пять копеек, всё чаще делая акцент на неадекватности и здоровье главы Украины. Напомним, зам. редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что никогда раньше не видел Зеленского таким, после очередного интервью с главой киевского режима.

— Зеленский кажется мне то совершенно измождённым, то снова активным, даже весёлым... На одни вопросы он отвечал сердито, на другие — эмоционально... Когда я хотел узнать, что происходит с контрнаступлением, началось ли оно уже, он лукаво посмотрел на меня: "Если вы это увидите и почувствуете, то поймёте, что оно началось", — отметил Ронцхаймер.

До этого Associated Press, публикуя данные об утечке документов Пентагона, не обошёл вниманием смоделированный сценарий спецслужб после гибели Зеленского, главным выводом которого стал тезис об ограничении поставок оружия Украине со стороны ЕС "в случае смерти Зеленского".

В мае, когда Зеленский покидал саммит G7, читатели New York Times заметили сопровождающую отъезд украинского лидера фотографию. В качестве иллюстрации для поста журналисты выбрали изображение с шестью мужчинами, несущими гроб. В дальнейшем фотографию заменили, но скрин поста облетел весь мир.

Правду не стесняются признавать лишь сотрудники разведки. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США готовятся принести Зеленского в жертву и возложить на него ответственность за взрыв "Северного потока", чтобы скрыть своё участие в операции и снизить риск конфликта между собой и Россией. Эксперт предположил, что ситуация с подрывом плотины Каховской ГЭС будет также использована в этом кейсе.

— Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение, — заявил Рэй Макговерн в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Авторы Дмитрий Шестопалов