Подготовка ко второму этапу контрнаступления: Что пугает Зеленского больше всего Оглавление Что известно о контрнаступлении 16 июня Что пишут западные СМИ о контрнаступлении ВСУ Новая тактика Зеленского Что происходит с контрнаступлением ВСУ и как меняется тактика главы Украины Владимира Зеленского. 16021 16021 Боевая работа расчётов гаубиц "Мста-Б" в зоне контрнаступления. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что известно о контрнаступлении 16 июня

Локальным атакам противника на Времевском выступе и в районе Орехова и Гуляйполя сейчас мешает размокшая после дождей почва. Большие потери и отсутствие подвижек по другим направлениям вынуждают ВСУ вязнуть в предполье в районе Урожайного и Макаровки, считают военные эксперты.

Украинская армия продолжает переброску резервов из Херсонской и Николаевской областей, отмечает военный эксперт Борис Рожин: "Противник перебрасывает силы, эквивалентные четырём бригадам, направляет из центральных районов Украины маршевое пополнение из числа насильно мобилизованных для восполнения убыли личного состава в потрёпанных бригадах". Соединения ВСУ будут ждать американские БМП, которые появятся не ранее чем через три недели.

— Сейчас украинская сторона интенсивно готовится ко второму раунду, который обещает быть более интенсивным и кровавым, — считает Рожин.

Военный эксперт Юрий Баранчик полагает, что Западом будут одновременно отрабатываться два направления удара ВСУ: Белгородская область и Запорожское направление, на Крым. Поскольку на Украине сейчас происходит соревнование двух стратегий гибридной войны с Россией — американской и британской.

Что пишут западные СМИ о контрнаступлении ВСУ

Американское издание Politico сообщило, что Украина просит Запад не торопить ход наступления. О том, что "ВСУ пока не начали контрнаступление", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, украинские войска проводят "тестирование", которое "позволяет продвигаться вперёд". Мировые СМИ достаточно цинично отреагировали на украинскую атаку. Немецкий журнал Eulenspiegel выпустил номер с обложкой, на которой трупами нарисованных солдат выложено слово "контрнаступление".

— Заявления западных экспертов, что ВСУ занимаются отвлекающими манёврами, не соответствуют действительности, — уверен публицист Юрий Подоляка. — Чиновники и военные такими заявлениями хотят показать, что не натовская техника плоха и не тактика — они пытаются сгладить тяжесть проблем в связи с разочарованием от нерезультативности контрнаступления.

Экс-советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор обвинил ВСУ в том, что те выдают руины с тыловой территории за поверженные позиции россиян. Бывший военный отметил, что успехов у украинской стороны нет вообще. По его мнению, "всё всегда зависело от способности украинского контрнаступления дойти до главной оборонительной линии и прорвать её, пройти через неё, чтобы получить что-то важное, например Мелитополь, но этого не произошло".

— Догадывается ли кто-нибудь, сколько у них осталось людей? — задаёт вопрос Макгрегор и тут же отвечает: — Последний раз, когда я проверял, у них, предположительно, всё ещё было 12 бригад в резерве.

Источник BBC сообщил, что представители западных стран признают, что контрнаступление ВСУ идёт крайне тяжело, объясняя это использованием манёвров со стороны Армии РФ. "ВСУ приходится наступать на хорошо укреплённые линии обороны, которые россияне готовили месяцами", — пожаловался он.

ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны, все их атаки отбиваются. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Ряд СМИ назвал украинское наступление атакой смертника-террориста, комментируя выделение Вашингтоном очередных миллиардов на военную помощь. Эти меры запоздали и не изменят исхода украинского "контрнаступления", считают в иорданском издании As-Sabeel. Телеведущий шоу Dive, американский журналист Джексон Хинкл назвал поведение ВСУ суицидальной миссией.

Уничтожение бронированной техники, ЗРК и ПВО уже спровоцировало на Западе скандалы и, судя по слухам, внутренние разборки. О подбитых и сгоревших украинских бронетанковых соединениях не говорят только лишь с площадок Белого дома. А что касается потерь среди военных, то они достигают десяти к одному.

— В начале контрнаступления потери ВСУ составили десять к одному, — заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Недавний аудит американского военного ведомства выявил, что поставки американского вооружения для Киева осуществлялись без надлежащего контроля. Чиновники Пентагона комментируют, что пока не могут подтвердить все видео- и фотоматериалы об уничтожении американской техники, в частности 16 бронемашин Bradley, в ходе украинского контрнаступления.

Новая тактика Зеленского

Похоже, что глава Украины согласен даже на радиоактивную пустыню на месте Незалежной, не говоря уже о полном исчезновении государства. The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон готов предоставить Украине снаряды с сердечниками из обеднённого урана.

Понимая свой провал, глава Украины, вероятно, решил тянуть до последнего и откладывать наступление до завершения саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля, то есть почти через четыре недели. Потому что явиться на мероприятие без результатов он не сможет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Roman Pilipey

Агентство Reuters со ссылкой на источники считает, что среди членов альянса есть "договорённость о том, что Украина не может вступить" в НАТО, пока конфликт продолжается. Вместо этого западные страны планируют согласовать план по оказанию долгосрочной поддержки Киеву, в том числе по модернизации Вооружённых сил Украины (ВСУ) и переходу на стандарты альянса. По словам высокопоставленного чиновника в НАТО, сейчас идёт "поиск механизмов, которые приблизят Украину к НАТО без вступления в альянс".

Однако администрация Джо Байдена, работая с Европой над предоставлением Украине гарантий безопасности, не торопится давать Киеву гарантии на уровне НАТО, сообщает Financial Times. По словам американских и европейских официальных лиц, США, Британия, Франция и ФРГ могли бы "официально оформить" военную и экономическую поддержку Украине, продолжая её даже после "окончания боевых действий".

Авторы Дмитрий Шестопалов