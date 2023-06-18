Мутация измены: Почему от звёзд-иноагентов, сбежавших от СВО, начали уставать в мире Как сбежавшие от СВО звёзды-иноагенты начинают осознавать боль культурного подкласса, когда им отменяют концерты не только в Европе, но и в республиках СНГ, а единственным средством остаться на плаву становится мимикрия под западные установки. 17 июня, 23:44 Актриса Мария Машкова, рэпер Моргенштерн, певец Роман Билык, певица Вера Брежнева, певец Найк Борзов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official, morgen_shtern, naikborzov, © ТАСС / AP / Arthur Mola/Invision, Антон Новодережкин

Моргенштерна* и "Би-2" "отменяют" в СНГ

Моргенштерн выступает на концерте в Риге. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern / gravis.visuals

Запреты на концерты Моргенштерна* докатились и до Киргизии. Ранее рэпер критиковал СВО, а до этого сбежал за границу от уголовного преследования. В республике выступления "разлагающего общество" иноагента запретили. В местном Минкультуры прислушались к жалобам жителей, выяснив его далёкость от религии. "В соцсетях пишут, что скоро к нам приедет плохо влияющий на молодёжь артист Моргенштерн. Примите меры", — попросили депутаты у министра культуры. Тот поддержал идею и заметил, что в России на рэпера вообще уголовное дело возбуждено.

В Бишкеке был сорван силовиками и концерт группы "Би-2", чей солист Егор Бортник* неоднократно критиковал СВО и высказывался в поддержку Украины, за что получил статус иноагента. До этого в пабликах публиковали сообщение об отмене концерта иноагента Земфиры Рамазановой* в столице Узбекистана, который был запланирован на конец августа этого года.

Вере Брежневой отказали в Испании

Певица Вера Брежнева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Киргизия не единственная страна, которая устала от поддерживающих Украину певцов. Одно за другим отменяются выступления Веры Брежневой* в Европе. Четыре площадки отказали ей в проведении выступлений, весь гонорар с которых должен был отправиться на Украину. Испанцев достали требования киевлян и взимание налога на Украину. Поэтому места за 49 евро не продавались даже по акции "два билета по цене одного".

Роман Билык и Найк Борзов напрашиваются на статус иноагента

Солист группы "Звери" Рома Зверь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romanbilyk

Солиста группы "Звери" Романа Билыка требуют проверить за высказывания против СВО и на предмет финансирования ВСУ. По информации SHOT, к генпрокурору России Игорю Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Билык и члены его группы осудили СВО почти сразу — в марте прошлого года, а после 2014-го отказались от концертов в Крыму и ни разу не посетили полуостров.

Как, впрочем, и автор песен "Я знаю три слова, три матерных слова", "Я маленькая лошадка", любитель госконтрактов Найк Борзов, он же Николай Барашко, который неоднократно критиковал коллег за концерты в Донбассе, тоже не пользуется любовью фанатов. За своё выступление в июне получил более 400 тысяч рублей из госбюджета Архангельской области. Но никто не забыл, как ещё в 2019 году он отзывался о рокерах, рискнувших отправиться на гастроли в Луганск и Донецк: "Они лажанули, а я не буду там выступать".

Найк Борзов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naikborzov

В соцсетях на любителей госконтрактов реагируют прозаично — удивляются жадности. Оказывается, "потеряв возможность "чесать" по крупным площадкам, ненавидящие всё русское, боящиеся жить в России Найк Борзов или Красовицкий из "Энимал Джаз", "Би-2" попытались заработать в СНГ. В Бишкеке их уже попросили. И им не странно сидеть в Израиле и рассказывать в местечковых эфирах "про своё отношение к России", но при этом пытаться зарабатывать на россиянах и русскоговорящих в СНГ, пишут в соцсетях.

Продала папу за фильм

Актриса Мария Машкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Дочь Владимира Машкова Мария, предварившая выход своего первого фильма в США требованием судить отца в Гааге, заявила, что была инфицирована российской пропагандой. Такова расплата за первую роль в голливудском фильме про миссию американских астронавтов во время третьей мировой войны между Россией и Америкой. Не забыв про главное требование — украинский флаг, — актриса прикрепила жёлто-голубую булавку на лацкан пиджака.

Напомним, единственная дочь артиста-патриота, который каждые несколько месяцев отправляется с гастролями в Донбасс, проживает в США уже несколько лет. "До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: "А что мы могли? Нам ещё и 40 лет не было". Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь ещё поборюсь за своего", — заявила наследница накануне премьеры.

Выступления в платье с рюшами стали финальным аккордом солиста группы Little Big Ильи Прусикина*, который, чтобы остаться на плаву, облачился на концерте в женскую одежду. До этого, напомним, солисты, сбежавшие в США, жаловались на отмену концертов, нехватку денег, отсутствие фанатов. Группа Little Big* не смогла запретить PepsiCo использовать бренд с таким же названием в Европе. Музыканты требовали запретить использовать своё название, но проиграли — суд признал их не слишком известными в Европе.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

Авторы Мари Медведева