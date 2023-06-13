Залужный доложил Милли о ситуации в зоне боевых действий
Главком ВСУ Залужный доложил американскому генералу Милли о ситуации на фронте
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о ситуации на фронте. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале главкома ВСУ.
"Провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжёлые бои оборонительного и наступательного характера", — написал Залужный.
Как сказано в сообщении, Залужный и Милли обсудили наиболее важные потребности ВСУ в преддверии заседания контактной группы по военной помощи Украине.
Ранее Лайф сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на фото с экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Снимок был опубликован в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
t.me / Анатолій Штефан "Штірліц"