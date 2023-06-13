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13 июня, 19:45

Залужный доложил Милли о ситуации в зоне боевых действий

Главком ВСУ Залужный доложил американскому генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о ситуации на фронте. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале главкома ВСУ.

"Провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжёлые бои оборонительного и наступательного характера", — написал Залужный.

Как сказано в сообщении, Залужный и Милли обсудили наиболее важные потребности ВСУ в преддверии заседания контактной группы по военной помощи Украине.

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

Ранее Лайф сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на фото с экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Снимок был опубликован в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

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t.me / Анатолій Штефан "Штірліц"

Арина Родионова
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