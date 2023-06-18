Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником и вручил награды

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил военнослужащим – участникам спецоперации, которые сейчас находятся на лечении в госпитале, ордена Мужества, медали "За отвагу" и Суворова, а также поздравил военных медиков с профессиональным праздником. Видео опубликовала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником и вручил участникам СВО госнаграды. Видео © Telegram / Минобороны России

Министр подчеркнул, что все получившие награды достойно выполнили свой долг. Шойгу поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Также глава ведомства отметил работу врачей.

"Быстрая эвакуация — это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счёт быстрой эвакуации. Врачи — молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то — автотранспорт", — добавил Шойгу.

По словам министра, с февраля 2022 года свыше 70% военных медиков получили боевой опыт. И свыше 4,5 тысячи специалистов удостоены госнаград за мужество и героизм, проявленные при спасении жизни военных.

"Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих", — заявил Шойгу.