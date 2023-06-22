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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 09:30

Путин: Резервы ВСУ не исчерпаны, командирам ВС РФ нужно исходить из реалий

Украинская армия всё ещё не исчерпала свои резервы, поэтому командованию российских войск важно исходить из реалий при построении боевых задач. Об этом на совещании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.

"Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", — сказал глава государства.

При этом, как заметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ снизили активность на боевых участках зоны спецоперации и сейчас занимаются перегруппировкой войск.

Секретарь Совбеза раскрыл потери ВСУ в тяжёлой технике при контрнаступлении
Секретарь Совбеза раскрыл потери ВСУ в тяжёлой технике при контрнаступлении
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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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