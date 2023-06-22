Путин: Резервы ВСУ не исчерпаны, командирам ВС РФ нужно исходить из реалий

Украинская армия всё ещё не исчерпала свои резервы, поэтому командованию российских войск важно исходить из реалий при построении боевых задач. Об этом на совещании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.

"Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", — сказал глава государства.