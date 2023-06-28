В угрозах ВСУ о "главных событиях" контрнаступления заметили сигнал о безысходности

Киев зашёл в тупик из-за провала контрнаступления, который признали уже и на Западе. Теперь украинским властям не осталось ничего, кроме как угрожать России новым ударом. На эту тему поговорил с телеканалом "360" Евгений Михайлов.

"Абсолютно не удивляет заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, что, дескать, основное контрнаступление ещё впереди. Им на самом деле нечего говорить, потому что критика со стороны западных партнёров уже настолько сильна, что она тем самым опять же подталкивает Украину к полному коллапсу", — сказал он.

Политолог напомнил, что ВСУ отправляли в бой всё новые подразделения, но прорвать оборону не смогли. Не помогли даже свежие бригады и продолжившая поступать техника НАТО. Украинские войска добились незначительных локальных успехов, взяли под контроль небольшие посёлки, но российские военные тут же их отбили.

Михайлов уверен, что, сливая Украину, Запад начал предостерегать Зеленского от провокаций. Например, утверждая, что никаких приготовлений к ядерной бомбардировке со стороны России западные страны не видят.

Однако политолог считает, что "в любом случае нужно быть готовым ко всему, потому что наступает перелом в специальной военной операции, и особенно это будет заметно, думаю, в ближайший месяц".