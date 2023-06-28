Когда начнётся второй этап контрнаступления ВСУ Эксперты рассказали, какие направления для второй части контрнаступления выберут ВСУ и когда это может произойти. 23849 23849 Вторая часть контрнаступления ВСУ и где она может начаться. Обложка © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Наступление на карте Украины

В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах, отмечают в Минобороны России.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в Кировском районе в очередной раз повреждены железнодорожные пути. Атаке подверглась железнодорожная ветка, ведущая с континента. Пострадавших нет, заявили крымские власти. Продолжаются обстрелы и приграничных российских областей.

На левом берегу Днепра

Сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра являются ложными, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Напомним, до этого военные эксперты сообщали о высадке десанта. Он отметил, что за прошедшие несколько дней ряд отдельных мелких групп из числа ВСУ на самом деле предприняли попытки переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были ликвидированы.

Цели ВСУ

Направления атак ВСУ остаются прежними: север, центр, юг. Штурм каждого из них происходит с определённой интенсивностью. Главная ценность для украинских войск, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, находится на юге. Он напомнил о двух задачах, поставленных киевскому режиму руководством НАТО.

— ВСУ обозначена задача взять либо сухопутный коридор до Азовского моря, либо захватить Запорожскую АЭС. Во втором случае, если они не смогут захватить ЗАЭС, то от них требуют взорвать её, — прокомментировал Леонков.

Руководство НАТО обозначило две основные задачи для ВСУ. Фото © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Сейчас наблюдается некоторое затишье, уверен эксперт. "Идут локальные бои местного значения. Попытки крупных прорывов были в выходные, но оказались безуспешны, потому что они были спонтанными". Основная часть сил, которая планировалась ВСУ для наступления, сохранена. Она и будет применена на втором этапе наступления.

Сроки второго этапа контрнаступления

Эксперт напоминает, что с мая многие его коллеги считали, что контрнаступление началось. Но это оказалось не так. Наступление началось с артиллерийской подготовки 4 июня на южном направлении и продолжалось три часа. После чего пошли в наступление четыре бригады. "Не все дошли до нашей первой линии обороны. Кому-то посчастливилось убежать, кому-то — нет, и они полегли на поле боя вместе с техникой и личным составом", — отмечает Леонков.

Есть версия, что второй этап контрнаступления начнётся за несколько дней до саммита НАТО в Вильнюсе. Первый этап наступления Запад не засчитал как поражение и дал Украине второй шанс.

— Они хотят получить свой кусочек пирога ко всеобщему саммиту НАТО, который пройдёт 11–12 июля текущего года, чтобы решить судьбу Украины. Потому что остатки бывшей УССР — это чемодан без ручки, с которым и расстаться сложно, и помочь ему невозможно. Будут приниматься решения. Киеву дали всё, чтобы он одержал обещанную победу. Конечно, украинская пропаганда несла чушь, что они вернут свои территории к границам 1991 года. Пусть попробуют, — говорит Леонков.

Нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение десятков лет. Фото © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

ВСУ пытаются наносить удары на всех направлениях. Их цель — попытка ударить во фланг российской обороны и выйти в Крым, ещё одним вариантом может стать попытка обстрела Армянска, через который после подрыва моста под Чонгаром идёт основной поток снабжения российской группировки. "Украинской армии необходимо успеть продемонстрировать хоть какие-то успехи перед встречей участников НАТО в Вильнюсе", — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, оставшаяся техника и резервы будут брошены именно на этот участок на юге. ВСУ не откажутся от цели туда прорваться, полагает эксперт.

Что пишут о контрнаступлении западные СМИ

Нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение 16 лет — при условии, что сейчас Киев освобождает менее 50 квадратных миль в неделю, считают в The Washington Post. По мнению журналистов, если в течение лета украинские силы останутся в трясине, следует ожидать, что политические аспекты этой войны будут определять ход событий. Тогда мотивы перемирия займут более прочные позиции, и многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к требованиям Глобального Юга, который призывает обе стороны прекратить убийство и начать серьёзные переговоры о прекращении огня. Тогда ситуацию подадут избирателям в виде "победы", считает издание.

К сожалению, новая тактика ВСУ работает лишь на бумаге. На деле ВСУ с трудом смогут продвинуться вглубь никому не подконтрольной буферной зоны между воюющими сторонами из-за обширных минных полей, артиллерии с БПЛА и хорошо укреплённых траншеями позиций Российской армии. "Украинские войска не могут приблизиться ко второму и третьему эшелонам российской обороны", — констатирует American Greatness.

Авторы Андрей Лапенков