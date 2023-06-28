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Когда начнётся второй этап контрнаступления ВСУ

Эксперты рассказали, какие направления для второй части контрнаступления выберут ВСУ и когда это может произойти.

Опубликовано 27 июня 2023, 23:40
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Вторая часть контрнаступления ВСУ и где она может начаться. Обложка © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Вторая часть контрнаступления ВСУ и где она может начаться. Обложка © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Наступление на карте Украины

В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах, отмечают в Минобороны России.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в Кировском районе в очередной раз повреждены железнодорожные пути. Атаке подверглась железнодорожная ветка, ведущая с континента. Пострадавших нет, заявили крымские власти. Продолжаются обстрелы и приграничных российских областей.

На левом берегу Днепра

Сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра являются ложными, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Напомним, до этого военные эксперты сообщали о высадке десанта. Он отметил, что за прошедшие несколько дней ряд отдельных мелких групп из числа ВСУ на самом деле предприняли попытки переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были ликвидированы.

Цели ВСУ

Направления атак ВСУ остаются прежними: север, центр, юг. Штурм каждого из них происходит с определённой интенсивностью. Главная ценность для украинских войск, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, находится на юге. Он напомнил о двух задачах, поставленных киевскому режиму руководством НАТО.

ВСУ обозначена задача взять либо сухопутный коридор до Азовского моря, либо захватить Запорожскую АЭС. Во втором случае, если они не смогут захватить ЗАЭС, то от них требуют взорвать её, — прокомментировал Леонков.

Руководство НАТО обозначило две основные задачи для ВСУ. Фото © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Руководство НАТО обозначило две основные задачи для ВСУ. Фото © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Сейчас наблюдается некоторое затишье, уверен эксперт. "Идут локальные бои местного значения. Попытки крупных прорывов были в выходные, но оказались безуспешны, потому что они были спонтанными". Основная часть сил, которая планировалась ВСУ для наступления, сохранена. Она и будет применена на втором этапе наступления.

Сроки второго этапа контрнаступления

Эксперт напоминает, что с мая многие его коллеги считали, что контрнаступление началось. Но это оказалось не так. Наступление началось с артиллерийской подготовки 4 июня на южном направлении и продолжалось три часа. После чего пошли в наступление четыре бригады. "Не все дошли до нашей первой линии обороны. Кому-то посчастливилось убежать, кому-то — нет, и они полегли на поле боя вместе с техникой и личным составом", — отмечает Леонков.

Есть версия, что второй этап контрнаступления начнётся за несколько дней до саммита НАТО в Вильнюсе. Первый этап наступления Запад не засчитал как поражение и дал Украине второй шанс.

Они хотят получить свой кусочек пирога ко всеобщему саммиту НАТО, который пройдёт 11–12 июля текущего года, чтобы решить судьбу Украины. Потому что остатки бывшей УССР — это чемодан без ручки, с которым и расстаться сложно, и помочь ему невозможно. Будут приниматься решения. Киеву дали всё, чтобы он одержал обещанную победу. Конечно, украинская пропаганда несла чушь, что они вернут свои территории к границам 1991 года. Пусть попробуют, — говорит Леонков.

Нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение десятков лет. Фото © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение десятков лет. Фото © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

ВСУ пытаются наносить удары на всех направлениях. Их цель — попытка ударить во фланг российской обороны и выйти в Крым, ещё одним вариантом может стать попытка обстрела Армянска, через который после подрыва моста под Чонгаром идёт основной поток снабжения российской группировки. "Украинской армии необходимо успеть продемонстрировать хоть какие-то успехи перед встречей участников НАТО в Вильнюсе", — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, оставшаяся техника и резервы будут брошены именно на этот участок на юге. ВСУ не откажутся от цели туда прорваться, полагает эксперт.

Что пишут о контрнаступлении западные СМИ

Нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение 16 лет — при условии, что сейчас Киев освобождает менее 50 квадратных миль в неделю, считают в The Washington Post. По мнению журналистов, если в течение лета украинские силы останутся в трясине, следует ожидать, что политические аспекты этой войны будут определять ход событий. Тогда мотивы перемирия займут более прочные позиции, и многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к требованиям Глобального Юга, который призывает обе стороны прекратить убийство и начать серьёзные переговоры о прекращении огня. Тогда ситуацию подадут избирателям в виде "победы", считает издание.

К сожалению, новая тактика ВСУ работает лишь на бумаге. На деле ВСУ с трудом смогут продвинуться вглубь никому не подконтрольной буферной зоны между воюющими сторонами из-за обширных минных полей, артиллерии с БПЛА и хорошо укреплённых траншеями позиций Российской армии. "Украинские войска не могут приблизиться ко второму и третьему эшелонам российской обороны", — констатирует American Greatness.

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Авторы
Андрей Лапенков
Андрей Лапенков
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