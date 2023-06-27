Зачем Киев предложил Лукашенко для переговоров с Москвой Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем вдруг Украине понадобился глава Белоруссии Александр Лукашенко в переговорах с Кремлём. 21330 21330 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Getty Images / Andrea Verdelli

Белорусский президент Александр Лукашенко может принять участие в мирных переговорах между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, если они когда-либо состоятся, внезапно заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — сказал он.

Странно, но всего несколькими часами ранее советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что нет никакого смысла вести переговоры с Москвой, поскольку там не с кем разговаривать.

И он далеко не первый, об этом много и часто говорили почти все важные головы киевского режима, включая Владимира Зеленского. Который, кстати, осенью прошлого года утвердил решение СНБО о "невозможности" переговоров с Россией.

И вот руководитель этого же СНБО говорит о том, что якобы существует некая "переговорная группа". Правда, только в России. Данилов при этом не уточнил, а есть ли аналогичная группа на Украине, когда и где планируются переговоры.

Подножка Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Getty Images / SOPA Images

А может, он таким образом пытался подставить белорусского лидера, чья популярность и авторитет в России после известных событий заметно возросли? Ведь ни для кого ни секрет, что сама идея каких-либо переговоров с Киевом до завершения СВО или как минимум смены власти на Украине, в России, мягко говоря, не пользуется популярностью.

Ведь что Киев, что его западные хозяева не раз говорили, что переговоры могут быть только на их условиях, что для России неприемлемо категорически. А гипотетический компромисс может означать заморозку конфликта, отказ от освобождения тех территорий, которые уже де-юре являются Россией, а также Одессы, Харькова и других городов, без освобождения которых невозможно представить себе завершение СВО.

То есть любой, кто толкает Москву на переговоры сейчас, пока эти территории не освобождены, в российском обществе будет восприниматься как враг. Даже если это тот, кого россияне всегда считали своим другом, который только что помог России избежать крайне негативного сценария развития событий.

Учитывая, что в общественном сознании всегда действует "презумпция виновности", никаких доказательств никто не требует. И даже если Лукашенко сразу заявит, что ему ничего об этом неизвестно, что это какая-то "подстава", у многих всё равно останутся сомнения: ведь не бывает дыма без огня, не просто же так Данилов чушь несёт.

Киев готовится к переговорам

Украинский механик. Фото © Getty Images / Paula Bronstein

Впрочем, возможно и другое объяснение. Киев (вернее, конечно, Запад, ибо Киев давно и полностью лишён субъектности и не может самостоятельно принимать каких-то определяющих решений) может действительно искать возможность вступить в переговоры. По понятным причинам не может сделать это прямо и апеллирует к вхожему в Кремль президенту Белоруссии, заодно, намекая Москве на свою готовность. Гипотетическую, конечно же.

Сегодня уже очевидно, что распиаренный "контрнаступ" ВСУ захлёбывается. Можно, конечно, растянуть его до начала осени, а то и дольше, но что будет? Контрнаступление — это не просто пиар-акция, это, по сути, последняя надежда для Киева и сторонников "войны до победного конца" (стратегического поражения России).

Осень должна стать неким водоразделом. В США начинается президентская избирательная кампания, и тема денег, потраченных на Украину (равно, как и тема денег, украденных на Украине семейством Байденов) может стать одним из главных инструментов беспощадной критики действующей администрации со стороны оппозиционных республиканцев.

Европейским лидерам выборы не угрожают, но и им надо как-то объяснять населению необходимость продолжения поддержки Украины, тем более когда ей уже отдали почти все имевшиеся в запасе для собственной обороны боеприпасы, и это выглядит всё более некрасиво. Особенно, когда очевидно, что всё впустую, и Украина не может добиться никаких успехов на фронте, сколько ей оружия и денег ни давай.

Коренной перелом

Украинские военнослужащие из 10-й бригады, известной как Эдельвейс. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Но самое главное то, что провал контрнаступления может стать началом перелома, после которого ВСУ будут только отступать. Да, у них ещё достаточный человеческий ресурс, чтобы сопротивляться достаточно долго, да, и оружия им Запад "наклепает" ещё, но ничто не вечно. И тогда каждый новый день будет приносить ухудшение не только военных позиций, но и позиций для гипотетических переговоров.

Это как в игровом автомате: чем раньше ты решишь, что хватит, тем больше у тебя шансов уйти с деньгами. Чем раньше они смогут добиться начала переговоров, тем больше территории им удастся сохранить под своим контролем, то есть тем выгоднее будут их позиции.

Сейчас, конечно, об этом прямо никто не скажет, несмотря на то, что уже не только на Западе, но и в Киеве открыто признают, что промежуточные итоги "контрнаступа" для них не такие, какие они хотели бы. А про себя, думаю, они прекрасно понимают, что это сильно мягко сказано. Может, они ещё на что-то надеются, что сейчас, вот сейчас, вот-вот что-то получится.

Но проходят дни, а ничего не получается, и даже надежды на эскалацию политического кризиса в России не оправдались, напротив, российское государство продемонстрировало устойчивость. И тут могли сдать нервы у Данилова. А может, люди куда выше его, осознав, что лучше заранее подготовиться к неизбежному, прощупывают его устами почву: а не предложить ли нам переговоры России, чтобы хотя бы оставить всё как есть. А может, Лукашенко попросить — у него опыт, авторитет.

Чем очевиднее будет разгром ВСУ, тем на большее количество кнопок они будут пытаться давить.

Запад согласен на переговоры по Украине

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото © Getty Images / Alex Wong

Практически одновременно с заявлением Данилова немецкий портал Tagesschau сообщает, что недавно в Копенгагене прошла секретная встреча представителей разных стран для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. По информации портала, дипломаты из этих стран решили провести официальные мирные переговоры по украинскому вопросу в июле. При этом никаких официальных комментариев якобы участников встречи, да и самой Украины не прозвучало.

Зато авторы материала сообщили одно из имён якобы переговорщиков — советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Напомню, его имя звучало на прошлой неделе на страницах британской Financial Times, которая утверждала, что их с замгоссекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд назначили переговорщиками на встрече по Украине с представителями Бразилии, Индии, ЮАР и Турции.

Очевидно, в США хотят использовать миротворческие порывы этих стран, которые ранее выступали с собственными планами урегулирования, направив их энергию в своё русло. Западу в данном случае может быть всё равно, будет это лидер Белоруссии, Индии или ЮАР, — главное, чтобы он был рукопожатен и авторитетен для Москвы и мог запустить процесс.

Переговоры с нынешним киевским режимом могут быть только о месте и времени капитуляции Украины. Обо всём остальном мы поговорим уже с новыми властями. С посредниками или без — неважно.

Авторы Дмитрий Родионов