Перемирие на год: Как США пытаются стравить с Россией три крупнейшие страны БРИКС Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем западные и украинские политики устроили секретные переговоры в Копенгагене. 25 июня, 23:40 Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

С 24 по 25 июня в датском Копенгагене прошла закрытая встреча на тему "Как достичь устойчивого и справедливого мира на Украине". Организатором был выступавший по видеосвязи советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан — человек, который в США отвечает за украинское направление. 46-летний политик, у которого сейчас на кону стоит вся его дальнейшая карьера.

Казалось бы, в этой ситуации первым шагом Салливана должно было быть приглашение на конференцию российских представителей — ведь без согласия Москвы никакого мира или даже заморозки конфликта не будет. А Салливану кровь из носу нужно это перемирие. Во-первых, потому, что разгромленная в ходе летнего "контрнаступа" украинская армия не сможет защищаться от ответного российского наступления осенью (или зимой) 2023 года. Во-вторых, это российское контрнаступление абсолютно не нужно Байдену, который вступит в предвыборную кампанию. Ему не нужны вопросы республиканцев о том, где сгорели все выделенные Украине средства. В-третьих, вопросы эти будут переадресованы Салливану, которого назначат козлом отпущения. Поэтому американскому чиновнику необходимо убедить Москву хотя бы на какое-то перемирие. Хотя бы на год — до президентских выборов в США.

Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса идут на совместную пресс-конференцию после их встречи в Киеве. Фото © Getty Images / NurPhoto

Однако Россию на встречу не позвали. Отчасти потому, что это было бы воспринято поляками, украинцами и прочими радикалами (в том числе внутриамериканскими) как признание краха "международной изоляции" Владимира Путина, как некая капитуляция США.

Отчасти же потому, что никакого конструктива бы от этого разговора не было. Глава украинского СНБО Алексей Данилов может сколько угодно рассказывать сказки о некой "группе российских переговорщиков", которые находятся на низком старте, — все прекрасно понимают, что оснований для серьёзного диалога о мире пока нет. Нет ни выстроенной атмосферы доверия, ни компромиссных позиций, ни, самое главное, осознания хотя бы одним игроком невозможности победить иным, отличным от переговоров способом. Россия уверена в том, что отвоюет все свои территории, а Киев верит в то, что дойдёт как минимум до Крыма.

В то же время саммит не был и стандартным западным междусобойчиком, на котором союзники занимались самоуспокоением и самоубеждением. На мероприятии в Копенгагене присутствовали и представители стран Глобального Юга. Причём не абы каких, а лидеров — Бразилии, Индии, Южной Африки, Турции, а также Саудовской Аравии. Именно их убеждали, именно им глава украинской делегации Андрей Ермак презентовал так называемый украинский план из 10 пунктов, предполагающий капитуляцию России.

Понятно, что этот план не приняли. Понятно, что странам Глобального Юга (даже члену НАТО Турции) не нужен и даже не выгоден курс на принуждение России к капитуляции. Тогда зачем было приглашать?

Во-первых, Западу крайне необходимо привлечь Глобальный Юг на свою сторону. Без этого привлечения ни о какой "всемирной изоляции России" говорить было нельзя, ведь изолировались от Москвы лишь США, Канада, Европа, Австралия и пара присоединившихся к ним азиатских государств. Без этого привлечения никакое санкционное давление не работало — Москва при помощи своих ближневосточных, азиатских и африканских партнёров успешно обходила санкции. Да, по итогам саммита в Копенгагене никто к санкциям не присоединился — однако Запад и Украина получили политические дивиденды от самого присутствия стран Глобального Юга. "Поскольку эти страны… отказывались занять чью-либо сторону, их участие можно расценить как значительный шаг к поддержке суверенитета и международно признанных границ Украины", — написало одно из украинских изданий. Следующим шагом Запада и Украины на этом направлении станет попытка втянуть развивающиеся страны в проведение так называемого саммита мира, на который, понятно, Россию тоже не пригласят.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ЮАР Сирил Рамафоса (справа налево) на саммите по вопросу нового мирового финансового пакта. Фото © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Во-вторых, Западу было крайне необходимо проявить уважение к Югу. Показать ему, что США и ЕС готовы вовлекать азиатские и африканские страны в глобальные политические процессы, готовы дать им место за столом. А то получалось, что Россия не только дружила с Югом, но и активно пользовалась распространённым там антиколониальным нарративом. Играла на западном высокомерии и неоколониализме, а также смогла выстроить свои действия на Украине как часть грандиозной антиколониальной борьбы. Как элемент борьбы развивающихся стран за равноправие и уважение, за многополярный мир.

В-третьих, США и Украине нужно пытаться договориться со странами Глобального Юга если уж не о поддержке, то хотя бы о частичном следовании санкциям, о попытке оказать совместное давление на Россию в деле скорейшего заключения мира. Попытки того же Зеленского выпрашивать эти моменты у арабов и индийцев ни к чему не привели, поэтому на саммите в Копенгагене им устроили коллективную терапию. Со всеми обозначениями кнутов и пряников.

Наконец, в-четвертых, страны Глобального Юга были нужны в Копенгагене для того, чтобы заставить Россию понервничать. Чтобы Москва заподозрила партнёров в попытке договориться за её спиной. Провести дифференциацию между теми, кто отказался ехать на это сборище (например, Китай), и теми, кто поехал (три остальных партнёра России по БРИКС).

Да, цели откровенно мелкие, цели проигрывающей стороны. Но какие политики на Западе и Украине — такие цели.

Авторы Геворг Мирзаян