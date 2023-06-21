3 сценария из Европы и США: госпереворот в Белоруссии, или что готовят Лукашенко Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Запад собирается устроить в Белоруссии, чтобы открыть второй фронт против России. 19688 19688 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

В Белоруссии готовят силовой сценарий захвата власти, пишет Times. По информации газеты, в настоящий момент на территории Польши проходят подготовку сотни боевиков, задачей которых является свержение действующего президента Александра Лукашенко. Речь о гражданах, покинувших республику из-за неудачной попытки "цветной революции" в августе – сентябре 2020 года после очередных президентских выборов, на которых в пятый раз победил нынешний белорусский лидер.

Как рассказал изданию Александр Азаров, один из организаторов этих лагерей — руководитель запрещённой в Белоруссии группировки BYPOL, созданной бежавшими из страны три года назад бывшими силовиками, — обучение проходит уже несколько месяцев.

Кроме того, издание цитирует одного из боевиков по прозвищу Дед: "Мы попробовали пойти мирным путём. Но государство никогда не обретало свою свободу без крови". Ещё одна участница, попавшая на страницы британских СМИ, — женщина под псевдонимом Хищница — рассказала, что обманула дочь, сказав ей, что едет играть в пейнтбол, а сама поехала "готовиться к бою за Беларусь".

Спецоперация в Белоруссии — сроки

Члены избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке № 50 по итогам референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии. На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, глава государства Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть полномочий в пользу других ветвей власти. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

На днях президент Белоруссии в ходе встречи с председателем ЦИК Игорем Карпенко заявил, что надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания в 2024 году. Единый день голосования на парламентских и местных выборах в республике пройдёт 25 февраля 2024 года, а не позднее 20 июля 2025 года должны состояться и выборы президента.

Очевидно, в один из этих электоральных циклов и стоит ждать удара. В свою очередь, Игорь Карпенко на встрече с президентом не исключил возможности провокаций. "Мы не исключаем, что такие действия могут быть, учитывая те гибридные действия против нашей страны, которые осуществляются. Они это предполагают", — отметил он, приведя в качестве примера таких действий атаки на информационные ресурсы ЦИК. Надо понимать, что кибератаки — это просто цветочки!

Напомню, в августе 2020 года после оглашения итогов президентских выборов в стране начались протесты, которые достаточно быстро выявили их организованность и очевидное управление из центра, находящегося за пределами республики. Однако попытка "майдана" по украинскому сценарию провалилась — в первую очередь из-за единства населения, в большинстве своём поддержавшего Лукашенко, и отсутствия предателей среди элит и руководства силовиков — как было на Украине в 2014-м. Ну и, конечно, из-за того что Александр Лукашенко оказался далеко не Виктором Януковичем, сбежавшим из страны.

Как хотят свергать Лукашенко

Массовые акции протеста прошли в Белоруссии со дня выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Стрингер

Очевидно, организаторы неудавшегося переворота переосмыслили причины поражения и для новой попытки избрали уже новую тактику — вооружённого свержения власти. Сценариев реализации может быть три.

Первый — вторжение с территории Украины. Об этом неоднократно предупреждали военные эксперты и сам президент Белоруссии, который много раз заявлял о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам Белоруссии. Далеко за примером ходить не нужно: в начале марта был задержан украинский диверсант, который пытался с помощью беспилотника повредить самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения А-50 на аэродроме Мачулищи.

А прошлой осенью Лукашенко в ходе совещания с военными заявил, что по неофициальным каналам Минск предупреждён о том, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии, поскольку "их толкают хозяева к развязыванию войны". Минск также неоднократно обращал внимание на милитаризацию приграничного пространства со стороны Украины.

Стоит отметить, что для атак на территорию северной соседки Киеву даже необязательно использовать свои ВС. Для этого есть белорусские наёмники, которые сегодня воюют на территории Украины, — сразу несколько подразделений, самое известное из которых — полк Кастуся Калиновского, сформированный весной прошлого года из разрозненных групп белорусских наёмников, участвующих в агрессии против Донбасса с 2014 года, а также батальоны "Литвин" и "Волат". Численность этих подразделений неизвестна, но можно судить, что речь идёт о сотнях боевиков, которые уже не тренируются, а воюют — и не первый год. Создать глобальную угрозу они вряд ли смогут, но вот серьёзную головную боль наподобие той, что диверсанты создают нам в Белгородской области, — запросто.

Второй сценарий — заброска боевиков с территории Польши, где они проходят подготовку. Скорее всего, дальнейшая их тактика будет зависеть от успеха на территории Белоруссии. Это может быть как активная визуальная пропаганда (вывешивание флагов и распространение листовок), так и диверсии и террористические акты: от уничтожения инфраструктуры транспортных магистралей и убийства чиновников до захвата населённых пунктов на западе страны (Гродненская и Брестская области) с преобладающим польско-литовским и католическим населением.

При этом надо понимать, что сами боевики могут быть представлены не только белорусами, но и идейными русофобами, нацистами и ненавистниками Лукашенко из числа поляков, литовцев и украинцев. Кроме того, среди них могут оказаться и наёмники из стран НАТО, которые в изобилии представлены сегодня на Украине.

Надо понимать ещё и то, что беглые белорусские оппозиционеры, координирующие их действия, сохранили не только связи в самой Белоруссии среди "спящих", не выявленных в 2020 году, но могут попытаться опереться на прослойку "недовольных", которых с прошлых выборов осталось немало. Взять в руки автомат эти люди, допустим, не готовы. Но поддержать финансово, агитацией и т.д. — пожалуйста!

Оба эти сценария имеют, по сути, один главный недостаток: армия по-прежнему, как и три года назад, сплочена вокруг президента. И если речь идёт действительно о каких-то сотнях боевиков, то максимум, на что они будут способны, — развязать вялотекущую диверсионно-партизанскую войну в нескольких областях, не имеющую шансов на успех в масштабах страны.

Впрочем, захватив несколько населённых пунктов, они могут провозгласить там "республику", "свободную Беларусь", подавление которой будет резко раскритиковано Западом и может быть использовано как повод для вмешательства третьих сил.

Прямое участие Польши

Войска 18-й польской механизированной дивизии и 82-й воздушно-десантной дивизии (США) принимают участие в тактических и огневых учениях 8 апреля 2022 года в Нова-Дембе, Польша. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

Тут нельзя не вспомнить слова отставного польского генерала — бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, призвавшего "готовиться к восстанию в Белоруссии" и намекнувшего на то, что в этом случае Варшава должна прийти на помощь "восставшим".

Понятно, что Скшипчак — отставник, которому хочется внимания СМИ. Однако недооценивать его реплику не стоит. Особенно наблюдая усиленную милитаризацию Польши, которая явно готовится к войне. Кроме того, недавнее заявление польского политолога Ханны Крамер о том, что Варшава готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии, также демонстрирует аналогичные намерения. Ставка на "маленькую победоносную" войну, которую упомянула Крамер, может оказаться единственным спасением для правящей партии, стремительно теряющей доверие граждан. Впрочем, согласно этой логике война необязательно должна быть победоносной, главное, чтобы она была.

Проблема в том, что такая война вполне может стать началом третьей мировой. Тем более что с июля на территории Белоруссии на боевое дежурство поступает российское ядерное оружие.

Сегодня на фоне СВО Западу особенно важно завершить недоделанное в 2020-м, вырвать Белоруссию из-под влияния Москвы, лишить её ближайшего военного и политического союзника, создав там новую "анти-Россию" и второй фронт. Это будет самый серьёзный удар в спину России, какой только можно представить.

— Если украинское контрнаступление будет успешным, то те вооружённые белорусы, которые составляют часть военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они отправятся в Белоруссию, — напомню, говорил Скшипчак.

С другой стороны, провал украинского "контрнаступа" может подстегнуть Запад к открытию второго фронта для распыления сил России, и он может быть открыт именно в Белоруссии.

Ядерное оружие — это, конечно, хорошо, оно остудит некоторые горячие головы, но только если на время. Единственной гарантией безопасности для Белоруссии, как и для России, является победа на основном фронте — на Украине. А заодно утилизация всех, кто мог бы попытаться дестабилизировать обстановку в наших странах в обозримом будущем. Вроде Калиновского, РДК* (признан в РФ террористической организацией) и прочей западной швали, позиционируемой ими как "борцы за свободу".

Авторы Дмитрий Родионов